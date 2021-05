Omstreden zakenman Fornieri verkoopt voor ruim 8 miljoen euro aandelen in Mithra

François Fornieri, de in opspraak gekomen stichter van het Luikse farmabedrijf Mithra, heeft tussen 20 en 29 april verschillende pakketten aandelen van zijn bedrijf verkocht, voor in totaal 8,1 miljoen euro. Dat schrijft De Tijd en staat ook op de website van de beurswaakhond FSMA.

Fornieri verkocht de aandelen over zes verschillende dagen. De grootste transactie dateert van 23 april, toen de zakenman in één klap voor 6,67 miljoen euro Mithra-aandelen verkocht. Bij grote beurstransacties is men verplicht dit te melden.

De verkoop gebeurde in een periode dat Fornieri werd ondervraagd en aangeklaagd voor handel met voorkennis door de onderzoeksrechter in Luik. Het ging daarbij om dubieuze aankopen van Mithra-aandelen in de periode eind 2018-2019. Daarnaast loopt er ook een gerechtelijk onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van Fornieri in de Nethys-zaak.

Het aandeel Mithra doet het goed, nu zijn revolutionaire anticonceptiepil Estelle groen licht heeft gekregen in Canada en in de Verenigde Staten.

Ook bestuurder Jean-Michel Foidart verkocht een pakket Mithra-aandelen, voor 540.000 euro, is te lezen op de website van de FSMA. De Tijd merkt op dat die verkoop al dateert van 9 april, maar pas werd aangemeld op 3 mei.