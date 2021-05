Amerikaanse luchtvaartautoriteit slaat alarm over toename van wangedrag door passagiers

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwt vliegtuigpassagiers dat het voortaan een nultolerantiebeleid gaat voeren voor wangedrag aan boord van vliegtuigen.

In een gemiddeld jaar noteert de toezichthouder op de luchtvaart 100 tot 150 gevallen van wangedrag door passagiers. Sinds het begin van dit jaar is volgens het agentschap het aantal gerapporteerde gevallen echter gestegen tot 1.300. Dat is opmerkelijk, aangezien het aantal passagiers ruim onder het niveau van voor de pandemie blijft.

Onhandelbare passagiers worden voortaan mogelijk strafrechtelijk vervolgd, kunnen boetes tot 35.000 dollar krijgen, of worden levenslang geweerd bij bepaalde luchtvaartmaatschappijen. Veelvoorkomend wangedrag is het uit politieke motieven weigeren een mondmasker te dragen, overmatig drinken en fysiek of verbaal geweld. Het is al meermaals voorgekomen dat mensen die weigerden mondmaskers te dragen, uit het vliegtuig werden gezet, wat leidt tot vertraging en ergernis bij andere passagiers.

“Het is niet toelaatbaar en we zullen niet tolereren dat de bemanning en de uitvoering van hun veiligheidstaken worden gehinderd, punt uit”, zei de directeur van de FAA over de golf van incidenten.