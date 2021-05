Clubicoon Thierry Henry vindt dat Arsenal-bestuur moet luisteren naar kandidaat-overnemer Daniel Ek

Arsenal-legende Thierry Henry steunt Spotify-oprichter Daniel Ek, die recent verklaarde dat hij geïnteresseerd is om de Premier League-club over te nemen. De Fransman waarschuwt de fans wel dat het overnameverhaal “erg lang” kan duren. Volgens Henry wil Ek dat Arsenal zijn identiteit terugvindt. Dat verklaarde de voormalige assistent van de Rode Duivels bij Sky Sports.

De huidige eigenaars Stan en Josh Kroenke liggen al langer niet in de bovenste schuif bij de Arsenal-aanhang en vanwege hun rol bij het toetreden tot de verguisde Super League nam de afkeer onder de supporters nog meer toe. Ek liet zich vervolgens ontvallen dat hij de club graag zou overnemen. Onder andere Henry schaarde zich achter de Zweed, maar de huidige eigenaars verklaarden dat ze Arsenal niet willen verkopen.

“Ek wil het Arsenal-DNA opnieuw in de club injecteren, de identiteit die verdwenen is”, zei Henry bij Sky Sports. “Daniel is een Arsenal-fan. Hij heeft dat niet voor de publiciteit gezegd, hij is al heel lang supporter.” Henry stelde dat hij is benaderd door Ek, die ook Dennis Bergkamp en Patrick Vieira contacteerde om zich achter het project te scharen. “Hij zei dat hij al het geld bijeen heeft, zodat hij een goed bod kan doen. Nu moeten ze natuurlijk ook luisteren.”

Aangezien de huidige eigenaars niet geneigd zijn om Arsenal te verkopen, wordt het volgens Henry een werk van lange adem. Ek zal afwachten “om te zien of ze in de toekomst toch willen verkopen”, aldus Henry.

Thierry Henry (43) speelde tussen 1999 en 2007 voor Arsenal. Hij keerde in 2012 nog even terug bij de Gunners en maakte in totaal 175 competitietreffers, een clubrecord. De aanvaller vierde met Arsenal twee landstitels, in 2002 en 2004. Eind april werd de Fransman opgenomen in de nieuwe Hall of Fame van de Premier League.