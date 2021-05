Nieuwe mijlpaal bereikt: al 4 miljoen coronavaccins toegediend

België heeft dinsdag een nieuwe mijlpaal bereikt in de vaccinatiecampagne: vier miljoen vaccins werden namelijk al toegediend. Dat zei Gudrun Briat, woordvoerster van de taskforce vaccinatie, op de persconferentie van Sciensano en het Nationaal Crisiscentrum. “We zijn op schema om in de zomer de beoogde vaccinatiegraad van 70 procent te bereiken”, klinkt het nog.

De vaccinatiecampagne in ons land wint de laatste weken duidelijk aan snelheid. Voor de eerste twee miljoen prikken in ons land hadden we drie maanden de tijd nodig, maar de laatste twee miljoen werden op minder dan een maand tijd gezet, aldus Briat. “Volgens het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding staat België momenteel op de derde plaats van de Europese landen met het hoogste aantal eerste doses per inwoner”, klinkt het.

De vaccinatiecampagne zal ook de komende weken nog verder onder stoom komen, klinkt het. In april werden wekelijks gemiddeld 400.000 prikken gezet, deze maand loopt dat op naar 600.000 of 700.000. Volgend maand zouden er wekelijks 900.000 tot zelfs een 1.200.000 prikken per week worden toegediend.

Foto: Nationaal Crisiscentrum

“De cijfers zijn bemoedigend, tussen eind juni en eind juli zouden we een vaccinatiegraad van 70 procent kunnen bereiken”, gaat Briat verder. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat de vaccins volgens planning geleverd worden en dat de toedieningsregels niet veranderen. Ook de vaccinatiebereidheid is een belangrijke factor, want hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe sneller we het virus verslaan en onze vrijheid zullen terugkrijgen.

Tot slot benadrukte Briat dat zwangere vrouwen zich prioritair kunnen laten vaccineren, ongeacht hoeveel maanden ze zwanger zijn. Ze kunnen daarvoor hun huisarts contacteren die hen vanaf dinsdag kan toevoegen aan een lijst, waardoor ze automatisch met voorrang worden uitgenodigd.