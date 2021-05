Steven Van Gucht: “We hebben het coronavirus bij het nekvel, nu niet te snel lossen”

Viroloog Steven Van Gucht was dinsdag hoopvol over de coronacijfers in ons land. “We hebben het virus weer stevig bij het nekvel, nu is het een kwestie van niet te snel los te laten”, klonk het.

“We kunnen vandaag hoopvol nieuws brengen”, was Van Gucht blij met de dalende trend in de coronacijfers. “De besmettingen en ziekenhuisopnames blijven verder dalen, en de vaccinatiecampagne komt stilaan op kruissnelheid. En het ziet er naar uit dat die dalende trend zich de komende dagen zal verderzetten. We hebben het coronavirus weer stevig bij het nekvel, nu is het een kwestie van niet te snel los te laten.”

“Het is bemoedigend dat het resultaat aan positieve tests al twee weken aan een stuk aan het dalen is. Twee weken geleden zaten we nog aan 10 procent, nu aan 7,3 procent positieve tests. Het Europese CDC beschouwt 4 procent als een relatief veilige waarde die toelaat op om een land groen in te kleuren op de reiskaart.”

Leeftijd

De daling in het aantal besmettingen doet zich voor in alle leeftijdscategorieën, behalve bij de 0- tot 9-jarigen (+22%). De meeste nieuwe besmettingen worden momenteel bij tieners vastgesteld, hoewel de cijfers ook daar een dalende trend kennen. De besmettingen lijken – zoals ook de ziekenhuisopnames – dus te verjongen. “De helft van de nieuwe gevallen zien we nu bij personen jonger dan 35 jaar”, aldus Van Gucht.

De daling is ook te zien in alle provincies, al is die wel het meest uitgesproken in het Brussels Gewest (-28 procent) en het minst in West-Vlaanderen (-2 procent). De besmettingsgraad is momenteel het hoogst in drie Waalse provincies (Namen, Henegouwen en Luxemburg), op de voet gevolgd door Limburg.

De ziekenhuisbezetting kent ook een verdere daling. “Aan het huidige tempo zouden we midden juni onder de 500 bezette bedden op intensieve zorg uitkomen”, aldus Van Gucht. Momenteel zijn dat er nog 824. “Dat is een belangrijke richtwaarde voor verdere versoepelingen”, benadrukt Van Gucht. Hij sluit niet uit dat de daling de komende weken versnelt “mits een goede opvolging van de maatregelen” en dat in combinatie met “de vooruitgang van de vaccinatie”.

Mobiliteit

Dat mensen hun gedrag nog steeds aanpassen, bleek ook uit de mobiliteitscijfers die Van Gucht toonde. “Wat betreft thuisblijven en verplaatsingen met het openbaar vervoer zitten we op het niveau van vlak na de krokusvakantie”, aldus de viroloog. Momenteel blijven we allemaal nog steeds 9,4 procent meer thuis dan in precoronatijden. “Dat verklaart mee de gunstige evolutie van de coronacijfers”, zei Van Gucht.

Wat betreft werkverplaatsingen is er echter een beeld. “Daarvoor verplaatsen we ons steeds vaker”, aldus Van Gucht. “We zitten nu nog 17 procent onder het normale niveau, maar in januari was dat 25 procent minder.” Ook de verplaatsingen voor het winkelen zijn sinds 26 april opvallend gestegen, maar dat is volgens Van Gucht een logische evolutie “want vanaf dan konden we weer zonder reservatie en met twee personen gaan winkelen.”

Foto: Nationaal Crisiscentrum

Privileges voor gevaccineerden

Van Gucht bevestigde ook dat er een advies in de maak is over mogelijke versoepelingen voor gevaccineerden. Dat advies wordt voorbereid door een speciale werkgroep van de GEMS, met onder meer juristen, ethici en sociologen. Binnenkort wordt het doorgestuurd naar beleidsmakers en ministers die daarover een beslissing zullen nemen.

Onder meer Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) is voorstander van de zogenaamde ‘coronapas’, waarmee gevaccineerden bijvoorbeeld naar de fitness kunnen of op restaurant. Ook Vlaams gezondheidsminister Wouter Beke (CDV) voelt wel iets voor zo’n paspoort, op voorwaarde dat iedereen de kans heeft gekregen om zich te laten inenten.

Maar Van Gucht waarschuwde wel dat het opletten geblazen is met zulke adviezen. Vaccinatie neemt de kans op overdracht van het virus niet volledig weg, klinkt het. Zeker niet na een eerste prik. “Het merendeel van de bevolking is nog niet beschermd door een vaccin, dus zij lopen nog kans op ernstige ziekte. Dat moet je dus in rekening brengen als je regels gaat creëren voor gevaccineerden alleen.”

Een andere parameter die volgens Van Gucht in rekening gebracht moet worden, is de hoeveelheid virus in omloop. “En die is op dit moment nog heel hoog, met 3.000 besmettingen per dag. De twee parameters zullen hopelijk verbeteren, waardoor je sowieso voor iedereen de regels kan versoepelen, en misschien iets extra kan doen voor de gevaccineerden”, aldus de viroloog.