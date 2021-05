Gerecht zet Flor ‘De Lange’ Bressers op Most Wanted-lijst: zeer gewelddadige topcrimineel is voortvluchtig

Flor Bressers wordt gezocht in verschillende grote drugsonderzoeken en is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Foto: Federale politie

Lommel / Brasschaat / Antwerpen - Het Antwerpse parket en de federale politie hebben een signalement verspreid van de voortvluchtige topcrimineel Flor Bressers (35), alias De Universitair. Bressers moet in Antwerpen nog een celstraf van vier jaar uitzitten wegens een ontvoering en mishandeling in het criminele milieu. Hij wordt ook gezocht als hoofdverdachte in het grote cocaïnedossier Kriva Rochem.

De 35-jarige Flor Bressers is oorspronkelijk afkomstig uit het Limburgse Lommel, maar had ook een adres aan de Bredabaan in Brasschaat. Bressers staat in het criminele milieu bekend als De Lange of De Universitair, omdat hij een universitair diploma in de criminologie zou hebben behaald.

Bressers groeide de jongste jaren uit tot een grote naam in het drugsmilieu. Zijn organisatie heeft tonnen cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa gesmokkeld. Zowel bij het parket van Dendermonde als bij het parket van Brugge zien ze Bressers als de baas van een grote smokkeloperatie.

Dankzij het kraken van de berichtendienst Encrochat kwam de rol van Bressers in het Kriva Rochem-dossier aan het licht. Politie en justitie slaagden erin om de berichten tussen Bongoking, de schuilnaam van Bressers, en zijn criminele handlangers te ontcijferen.

Foto: Federale politie

Het opsporingsbericht dat het parket van Antwerpen heeft verspreid, heeft betrekking op een veroordeling die Bressers opliep in 2020. Het hof van beroep veroordeelde de 35-jarige “Universitair” tot vier jaar gevangenisstraf omdat hij in 2016 een andere drugscrimineel liet gijzelen en mishandelen.

Flor Bressers staat bekend als zeer gewelddadig. In Limburg werd hij ooit vervolgd omdat hij de vingers van een Nederlandse gangster zou hebben afgeknipt met een snoeischaar, maar voor die feiten werd hij uiteindelijk vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Wie meer informatie heeft over de zaak, kan terecht op het gratis nummer 0800/30.300 of via dit tipformulier. Wie vanuit het buitenland belt, wordt gevraagd om het nummer +32 (0)2/554.44.88 te gebruiken.