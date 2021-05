“Tsjechische minister wilde Rusland afpersen voor coronavaccins”

De Tsjechische minister van Binnenlandse Zaken Jan Hamacek bevindt zich in nauwe schoentjes, nu de nieuwssite Seznamzpravy hem ervan beschuldigt een quid pro quo met Rusland te hebben nagestreefd. In ruil voor geheimhouding over de beschuldigingen in een spionageaffaire zou Hamacek de levering van één miljoen coronavaccins van Spoetnik V hebben geëist. Hamacek ontkent alle beschuldigingen en heeft het over “speculaties en leugens”.

Het diplomatieke geschil over de ontploffing van een munitiedepot in Vrbetice, op 110 kilometer van de Tsjechische hoofdstad Praag, in 2014 beroert nu al meer dan twee weken de gemoederen in Tsjechië. Praag beschuldigt de Russische geheime dienst ervan achter de ontploffing te zitten, iets wat het Kremlin ten stelligste ontkent.

Hamacek zou een ruildeal met Rusland op poten hebben willen zetten, al werd het voorstel volgens de nieuwswebsite Seznamzpravy tijdens een vergadering van het ministerie van Binnenlandse Zaken op 15 april wel afgeschoten. Twee dagen later beschuldigde Tsjechië Rusland ervan achter de ontploffing te zitten, waarna beide landen diplomaten uitwezen.

De Tsjechische minister van Binnenlandse Zaken ontkent het bericht in alle toonaarden. “Het bericht baseert zich op speculaties en leugens die geen enkele deelnemer van de vergadering heeft bevestigd en ook niet kan bevestigen”, klinkt het. Op geen enkel ogenblik is een ruildeal met Rusland een onderhandelingsthema geweest, klinkt het nog.