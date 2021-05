Zwitserse diplomate dood aangetroffen in Teheran

In de Iraanse hoofdstad Teheran is een diplomate van de Zwitserse ambassade dood aangetroffen in haar wooncomplex. De vrouw maakte maandagavond een dodelijke smak van de zeventiende verdieping van een appartementsgebouw in het noorden van de stad, meldt een woordvoerder van de Iraanse hulpdiensten aan het persagentschap Isna.

Haar lichaam werd pas dinsdag door een huishoudster gevonden in de tuin van het complex. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de omstandigheden die tot de dood van de vrouw hebben geleid.

Een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken in het Zwitserse Bern heeft intussen bevestigd dat een Zwitserse medewerker van de ambassade in Teheran een dodelijk ongeval heeft gehad. Minister van Buitenlandse Zaken Ignazio Cassis betuigde zijn medeleven aan de familie. Het ministerie staat in contact met de nabestaanden en kon geen verdere details verstrekken.

Volgens geïnformeerde bronnen is het slachtoffer een 51-jarige diplomate die werkte op dienst die de diplomatieke belangen van de VS in Iran behartigt. Sinds de diplomatieke betrekkingen tussen Iran en de VS meer dan 40 jaar geleden werden verbroken, zorgt Zwitserland voor de belangenbehartiging van Washington in Teheran.