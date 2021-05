VUB onderzoekt diefstal van spandoeken van sans-papiers door Jong N-VA’ers

De Brusselse universiteit VUB onderzoekt de diefstal van spandoeken en vlaggen van sans-papiers die op de campus actie voeren. De aanleiding is een Whatsapp-dialoog die de nieuwssite Apache heeft gepubliceerd, waarin de voorzitter van de Jong N-VA-afdeling aan VUB de buit trots laat zien.

“Eerste pak pinten is van mij”, schrijft Arno Van de Bruaene, voorzitter van Jong N-VA VUB, trots bij een foto van een spandoek. Anderen in de Whatsapp-groep reageren enthousiast. “Prachtig”, antwoordt Süleyman Çelik, de ondervoorzitter van de politieke jongerenorganisatie. Ook een derde, anoniem lid van de groep is enthousiast. Ze vragen lachend of ze daarbij een sticker van “Theo waakt” hebben achtergelaten. “Nee, moet incognito blijven e haha”, antwoordt Van de Bruaene.

De spandoeken behoren toe aan een groep van mensen zonder papieren die sinds februari een zaal op de campus in Etterbeek bezet houden. Ze protesteren tegen hun situatie en vragen een regularisatie. Ze kunnen daarbij rekenen op begrip van rector Caroline Pauwels, haar diensten zijn met de sans-papiers in dialoog.

Jong N-VA is nog maar sinds enkele maanden erkend aan de VUB. Maandag gingen ze nog op bezoek bij de meter en peter van de club (zie foto). Vlaams minister-president Jan Jambon, zelf ex-student aan de VUB, is peter en de Brusselse N-VA-politica Annabel Tavernier meter.

“Geen georganiseerde actie”

In een reactie op sociale media laat Van de Bruaene weten dat dit geen georganiseerde actie van Jong N-VA was. “Binnen een studentikoze context van vrienden (van allerlei politieke en facultaire kringen) die elkaar aanspoorden om een uitdaging te voltooien, heb ik enkele maanden geleden inderdaad enkele spandoeken weggenomen die op de VUB campus hingen.” Hij excuseert zich “in eigen naam” en voegt eraan toe: “Degene die in mijn bezit zijn, geef ik graag terug aan de oorspronkelijke eigenaars.”

Ook Çelik, die zelf niet mee het dievenpad was opgegaan, verontschuldigt zich voor zijn “misplaatste” reactie. “Ik erken dat ik mee in de fout gegaan ben door dit aan te moedigen.”

Of dat zal volstaan voor de VUB is afwachten. De universiteit laat weten dat ze de zaak nog aan het onderzoeken is.