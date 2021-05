Wat als Anderlecht en Genk straks een nieuwe spits zoeken? Deze aanvallers maakten indruk in de Jupiler Pro League

Met Paul Onuachu en Lukas Nmecha dreigen zowel Racing Genk als Anderlecht hun aanvalsleider te verliezen. Maar, niet getreurd: een vervanger hoeven ze niet in het buitenland te gaan halen. Dit seizoen stonden in de Jupiler Pro League een aantal interessante profielen op. Wie is haalbaar en betaalbaar voor de Belgische top?