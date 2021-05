Toptalent van Real Madrid scoort wereldgoal: een bom van in de middencirkel voor de ogen van clubicoon Raul

Sergio Arribas, remember the name. De talentrijke aanvaller van Real Madrid Castilla, de beloftenploeg van de Spaanse topclub, scoorde twee keer in een 3-1-zege tegen Badajoz.

RM Castilla wordt getraind door niemand minder dan Raul, de man die in zijn carrière liefst 228 keer scoorde voor De Koninklijke. Hij zag hoe de 19-jarige Arribas zijn rekening opende met een wereldgoal. Met een kanonskogel van in de middencirkel scoorde hij de 1-0.

GOLAZOOOOOO SERGIO ARRIBAS ??????



Castilla 1-0 Badajoz! pic.twitter.com/Qku8t7IjSr — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) May 2, 2021

Arribas was nog niet klaar en tekende later ook nog voor de 2-1 door een vrije trap tegen de netten te schieten. Door de zege doet RM Castilla weer helemaal mee voor een plekje in de play-offs van de Segunda Division B, de Spaanse derde klasse.