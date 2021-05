Brusselse politie verdedigt optreden bij twee omstreden interventies na La Boum 2

Brussel - De Brusselse politie heeft meer uitleg gegeven bij twee omstreden interventies die plaatsvonden naar aanleiding van La Boum 2, het verboden evenement in het Ter Kamerenbos. De twee interventies veroorzaakten heel wat ophef nadat filmpjes van de incidenten op sociale media waren verschenen. Volgens heel wat mensen die de beelden zagen, was het politieoptreden onnodig gewelddadig. Maar de Brusselse politie betwist dat.

Volgens de politie zijn de beelden die op sociale media circuleren uit de context gehaald en geven ze niet de hele interventies weer. Een intern onderzoek wees voorlopig ook uit dat de interventies volkomen rechtmatig waren, aldus de politie.

Bij de eerste interventie, omstreeks 19.00 uur op de Brusselsesteenweg, hadden politieagenten een groep mensen teruggedreven die hen bekogelden, waarna één agent werd lastiggevallen door zes leden van de groep in kwestie, aldus de politie. Toen die ondanks herhaalde bevelen geen afstand hielden, gebruikte de agent traangas, waarna hij uitgescholden werd door een dame, de medeoprichtster van de “Teken je hart”-beweging. Ook zij weigerde achteruit te gaan, waarop de agent opnieuw traangas gebruikte.

Daarop merkte de agent een derde man op, die een hamer en een tweede voorwerp vasthield. De man weigerde die voorwerpen te laten vallen, waarna er tot tweemaal toe traangas werd gebruikt. Volgens de politie hield de man nog steeds zijn wapens - een hamer en een cutter - vast. Daarop werd een politiehond ingezet, waarna een agent de man destabiliseerde met een front kick op de borst, “om hem op de meest veilige manier te arresteren”.

Ook de interventie op de Waaglaan, omstreeks 20.30 uur, zou legitiem geweest zijn. Daar viel een groepje dronken jongeren een man lastig. Ze gingen op de loop bij het zien van de politie. Toen de politie hen tegenhield, werden ze agressief, waarna ze werden opgepakt, zegt de Brusselse politie.

“Deze bevindingen vormen de eerste stap van het door ons ingestelde onderzoek, dat ons op dit moment doet vaststellen dat de genoemde interventies volkomen rechtmatig waren”, besluit de politie. “Zoals bij elke andere grootschalige ordedienst, worden er tactische debriefings gehouden over de politieaanpak tijdens deze politieomkadering, steeds met het oog op het professioneel uitvoeren van onze interventies en opdrachten.”

15 mei La Boum Test

Het collectief L’abîme Team heeft naar aanleiding van de uitspraken van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden maandag het nieuwe Facebookevenement “La Boum Test” aangekondigd op 15 mei. De organisatoren stellen dat dit kan dienen als een testevenement voor de komst van La Boum 3 op 29 mei.

Diezelfde 15 mei vindt in het Ter Kamerenbos al de World Wide Demonstration for Freedom plaats, een manifestatie waarbij betogers “al wandelend, zingend en dansend door de straten van het bos gaan”. Op hun Facebookevenement distantiëren zij zich wel duidelijk van La Boum en L’abîme Team. Voor de World Wide Demonstration for Freedom ontving de Brusselse politie ook een aanvraag.