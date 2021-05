Brusselse jongeren herkennen politieman in burger, achtervolgen hem en slaan hem in elkaar op klaarlichte dag

Brussel / Sint-Gillis - Een politieman van de politiezone Brussel-Zuid is maandagavond in elkaar geslagen door jongeren. De feiten gebeurden vlak bij het beruchte Jacques-Franckplein in Sint-Gillis. De politieman was niet in dienst en dus in burger, maar de jongeren herkenden hem en gingen achter hem aan.

Het incident gebeurde om 18.45 uur. De politieman, een dertiger wandelde gewoon op straat. Plots kwam een grote groep van een veertigtal jongeren achter hem aan. Ze sloegen hem met stokken, met een kruk en met een baseballbat. “De collega kreeg vooral slagen op de rug”, zegt politiewoordvoerster Sarah Frederickx.

De agent kon ontzet worden door enkele handelaars uit de buurt die tussenkwamen. “Hij is zeven dagen werkonbekwaam. Het is heel erg dat je als politieman geviseerd wordt gewoon omdat je nu eenmaal politieman bent en je werk doet. Dramatisch”, zegt de woordvoerster nog.

Bendeoorlog

Bronnen vertellen ons dat de wraakactie mogelijk te maken heeft met het harde optreden van de politie tijdens La Boum 2. “We weten het op dit moment niet. Maar we vermoeden dat er andere zaken spelen. In de wijken is het al heel lang heel onrustig. De spanning is fel opgelopen. Er is bovendien een rivaliteit tussen twee bendes: die van de Marollen en die van Jacques Franck”.

Een bron bevestigt dat er inderdaad een bendeoorlog aan de gang is momenteel. “Het gaat om territorium, beide bendes willen hun afzetmarkt voor drugs vergroten”, aldus de bron. Er zou op dit moment nog niemand van de aanvallers gearresteerd zijn.

Het parket is karig met commentaar. “Er is een dossier lopende, maar over de context kunnen we niets kwijt. Eerst moet de zaak onderzocht worden”.