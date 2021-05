Dodi Lukebakio hervat training bij Hertha Berlijn na coronabesmetting

Dodi Lukebakio heeft na zijn coronabesmetting dinsdag voor het eerst opnieuw getraind bij Hertha Berlijn. Dat meldt het nummer 17 uit de Bundesliga.

Ook Marvin Plattenhardt, die eveneens een positieve coronatest aflegde, verscheen dinsdag op het trainingsveld. Lukebakio en Plattenhardt konden in tegenstelling tot hun collega’s tijdens hun thuisisolatie veertien dagen niet individueel trainen. Ze moeten nu eerst een specifiek programma afwerken om opnieuw fit te worden.

De club uit de Duitse hoofdstad werd ruim twee weken geleden geconfronteerd met vijf coronagevallen, waardoor zowel de spelers als de stafleden 14 dagen in quarantaine moesten gaan. Pas afgelopen maandag kon Hertha, waar ook Dedryck Boyata onder contract staat, voor het eerst sinds de corona-uitbraak een competitiematch afwerken. Het speelde 1-1 gelijk bij Mainz. Spits Lukebakio en verdediger Plattenhardt ontbraken, net als doelman Rune Jarstein. De Noor was erg ziek vanwege COVID-19, hij komt dit seizoen niet meer in actie.

Hertha Berlijn staat met nog twee wedstrijden tegoed op de voorlaatste plaats in de Bundesliga, op drie punten van de veilige 15e plek. Donderdag volgt een inhaalduel in eigen stadion tegen Freiburg.