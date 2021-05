Met CureVac is een vijfde coronavaccin op komst: waarin verschilt het van de rest? En wat betekent dit voor de vaccinatiestrategie?

Er komt een vijfde vaccin tegen het coronavirus aan. Het CureVac-vaccin zit in de laatste fase van het onderzoek en zal - als alles goed gaat - eind juni beschikbaar zijn. Maar hoe werkt het? Wat betekent dit voor onze vaccinatiestrategie? En waarom komt dit vaccin zoveel later? We vroegen het viroloog Johan Neyts (KU Leuven).