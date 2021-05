KV Oostende is goudhaantje kwijt: Rangers bereikt voorakkoord met Fashion Sakala

De Schotse topclub Rangers heeft de komst van Fashion Sakala, spits van KV Oostende, aangekondigd. De Zambiaanse international moet wel nog een werkvergunning krijgen om in Schotland te kunnen voetballen. Sakala zal in Glasgow tekenen voor vier jaar.

Sakala (24) scoorde dit seizoen dertien keer voor KV Oostende dankzij zijn snelle en fysiek sterke speelstijl. Bij de club van trainer Steven Gerrad vindt Sakala Kemar Roofe (ex-Anderlecht) en Iannis Hadgi (ex-KRC Genk) terug als bekende gezichten in België.

“Ik ben bijzonder blij om deze uitdaging aan te gaan bij Rangers”, stelt de spits op de clubwebsite. “Dit is één van de grootste clubs ter wereld, met uitstekende fans en een prachtige geschiedenis. Ik weet wat de club van mij verwacht in mijn rol als spits, want hier hebben al veel goeie spitsen gespeeld.”

Potentieel waarmaken

Steven Gerrard had ook mooie woorden over voor de Zambiaan. “Fashion past in ons profiel en heeft de kwaliteiten om zowel in de Europese als Schotse competitie te schitteren. We zijn blij dat we hem bij ons hebben om zijn volledig potentieel te ontplooien.”

Sakala startte zijn carrière ook bij Rangers, maar dan de Zambiaanse versie: de Nchanga Rangers FC. Daarna trok hij naar Zanaco FC, ook een Zambiaans team. Zij verkochten hem uiteindelijk aan het tweede elftal van Spartak Moskou, waar hij in juli 2018 vertrok voor het avontuur bij KV Oostende.

KV Oostende vangt niets voor de transfer van de rechtsvoetige Sakala, want de Zambiaan is einde contract einde juni.