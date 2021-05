Belgische landbouwer verplaatst “vervelend paaltje” en verlegt zo Frans-Belgische grens

Een Waalse landbouwer die al jaren vloekte op de grenspaal die lelijk in zijn weg stond, heeft er niets beter op gevonden dan hem gewoon te verplaatsen. Tot een diplomatieke rel heeft het gelukkig niet geleid, maar Frankrijk eist het stuk grond wel terug.

Het was een landbouwer die een stuk grond bewerkte vlakbij zijn bedrijf in Erquelinnes die een stukje Frankrijk ‘veroverde’. De grenspaal stond al jaren in zijn weg. Zowel bij het ploegen als bij het van en naar zijn akker, aan de rand van het bos, rijden. Hij had het al eens aangekaart bij het gemeentebestuur, maar dat kon niets doen. De grens is de grens.

Hij was het zo beu dat hij de grenspaal gewoon uit de grond haalde met zijn tractor en hem 2,29 meter verder weer keurig heeft vastgezet. Niemand zou het merken.

Helaas, het werd wel opgemerkt door een getuige in Frankrijk.

Grens verplaatst

David Lavaux, burgemeester van Erquelinnes, kreeg op een dag een brief van zijn collega-burgemeester uit het naburige Bousignies-sur-Roc, aan de andere kant van de grens. In Frankrijk dus. Hij vroeg het stuk grond terug. Lavaux viel eerst uit de lucht, maar na contact met de landbouwer begreep hij het probleem.

“Ik was blij, mijn stad was plots wat groter geworden”, lacht de Belgische burgemeester van het Henegouwse Erquelinnes. Zijn Franse collega, met wie hij een goed contact heeft, kon er ook best om lachen.

De grenslijn was sinds de 19e eeuw niet meer verplaatst. “De grenzen waren overeengekomen tussen de koningen van Frankrijk en Nederland in 1819, na het herstel van de monarchie in Quiévrain in de nasleep van de Slag bij Waterloo”, herinnert David Lavaux zich. “Wij van onze kant bevonden ons destijds onder Nederlandse bezetting. De grenspalen zijn nadien nooit meer verplaatst. Tot nu dus”, zegt de burgemeester.

Eigenlijk is de Frans-Belgische grenscommissie hier bevoegd, maar die komt al decennia niet meer samen. Omdat er weinig reden toe is. “We hebben de betrokken landbouwer nu gevraagd om de paal terug te zetten waar hij stond. Daarmee is voor ons de kous af”, zegt Lavaux.

Alhoewel het om een strafbaar feit gaat, zal de landbouwer niet worden vervolgd.