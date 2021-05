Waarom Genk, Antwerp en Anderlecht bidden voor Europa League-winst van Villarreal

Donderdag speelt Villarreal zijn terugwedstrijd in de halve finale van de Europa League tegen Arsenal. De Belgische clubs in de Champions Play-off zullen die wedstrijd met argusogen volgen én supporteren voor de Spaanse subtopper, want indien Villarreal de Europa League wint, wordt het Europa League-ticket van KRC Genk immers opgewaardeerd.

Als winnaar van de Europa League zou Villarreal volgend seizoen namelijk mogen aantreden in de groepsfase van de Champions League. Maar El Submarino Amarillo staat momenteel ook zesde in de Spaanse competitie en in Spanje geven de vijfde en de zesde plaats recht op een ticket voor de poulefase van de Europa League. Stel dus dat Villarreal én de Europa League wint, én minstens zesde wordt in La Liga, dan beschikt het over twee Europese tickets. Dat van de Champions League krijgt uiteraard voorrang, waardoor er een ticket voor de groepsfase van de Europa League vrijkomt.

Dat zou dan weer goed nieuws zijn voor Racing Genk, dat als bekerwinnaar in de laatste voorronde van de Europa League aan de bak moet. Want als alle puzzelstukjes in elkaar vallen, mag Genk op basis van het Belgische coëfficiënt in dat geval rechtstreeks naar de groepsfase van de tweede Europese beker.

Foto: REUTERS

Maar ook voor de andere teams in de Champions Play-off zou dit scenario gunstig zijn. Wordt Genk immers tweede, dan plaatst het zich voor de derde voorronde van de Champions League - waar er bij uitschakeling ook het vangnet van de Europa League is - en schuift het ticket voor de groepsfase van de Europa League door naar de derde in de stand. Ook Anderlecht en Antwerp kruisen dus maar beter de vingers voor een vierde Europa League-triomf van Unai Emery.

Nog twee perfecte scenario’s

Het is overigens niet enkel bij een eindzege van Villarreal dat de Belgische teams zouden profiteren. Hetzelfde geldt immers bij een Europese triomf van AS Roma. Al lijkt dat scenario weinig waarschijnlijk, gezien de 6-2 nederlaag tegen Manchester United in de heenmatch. Ook staat Roma momenteel pas zevende in de Serie A en moet het minstens vijfde eindigen om deel te nemen aan de Europa League.

Er is echter ook nog een derde scenario waarop de Belgische clubs kunnen hopen: als Chelsea de Champions League wint, maar buiten de top vier in de Premier League valt, wordt het Belgische ticket ook opgewaardeerd. Ook dat scenario heeft echter nog wel wat voeten in de aarde, aangezien Chelsea momenteel in de top vier staat in de Premier League en nog voorbij Real Madrid moet in de Champions League. De makkelijkste weg naar een rechtstreeks Europa League-ticket lijkt dan ook een Europese bekertriomf van Villarreal.