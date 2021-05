Nederlands talent Bart Verbruggen (18) krijgt kans bij Anderlecht: “Vader zou trots zijn geweest”

Uitgerekend in de topper tegen Club Brugge mocht de 18-jarige Bart Verbruggen uit Breda afgelopen zondag zijn debuut maken in de hoofdmacht van Anderlecht. Een bijzondere ervaring voor de talentvolle doelman, in wie Anderlecht-trainer Vincent Kompany het vertrouwen heeft uitgesproken. “Ik ben enorm blij en trots, maar ik ben ook iemand die in zijn hoofd direct weer bezig is met de volgende stap. En dat is meer wedstrijden keepen”, aldus de 1,93 meter lange doelman.