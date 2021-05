Dwangvoederen, buitenzetten in de gietende regen tot zelfs bijten: onthaalmoeder voor rechter na klacht ex-medewerkster

Lichtervelde / Torhout -

De 56-jarige onthaalmoeder Chantal V. (56) uit Torhout riskeert in de Brugse rechtbank tot twee jaar cel voor mensonterende behandeling van en opzettelijke slagen aan baby’s en peuters in haar crèche ’t Paddestoeltje in Lichtervelde. Volgens ouders en ex-personeelsleden werden kinderen er gedwangvoederd, medicatie ontzegd, buitengezet in de gietende regen en zelfs gebeten.