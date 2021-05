Wegen van Javi Martinez en Bayern München scheiden na negen seizoenen met zestien prijzen

Javi Martinez verlaat Bayern München aan het einde van het seizoen. Dat meldde de Duitse kampioen dinsdag op zijn website. Het contract van de 32-jarige Spanjaard loopt dit seizoen af en hij kan dus transfervrij andere oorden opzoeken.

Martinez streek in 2012 neer in Duitsland en groeide al snel uit tot een van de steunpilaren van het team. In zijn debuutseizoen won hij meteen de treble, vorig seizoen deed Bayern dat kunststukje nog eens over. Met Martinez in de rangen pakte Bayern elk jaar de landstitel en vijf keer de beker. De defensieve middenvelder is niet de enige die na het seizoen de deur achter zich dicht trekt bij Bayern. Ook David Alaba, Jerome Boating en coach Hansi Flick gaan een nieuwe uitdaging aan.

“Ik heb altijd alles voor de club gegeven en ik ben heel blij met de vele titels die we wonnen. Bayern en de fans zullen voor altijd in mijn hart zitten”, vertelt Martinez op de website van Bayern.

Martinez is een jeugdproduct van Osasuna, maar kwam daar nooit in het eerste elftal. In 2006 startte hij zijn profloopbaan bij Athletic Bilbao, waar Bayern hem in 2012 voor 40 miljoen euro wegplukte.