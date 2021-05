KMSK Deinze neemt na één jaar al afscheid van Renato Neto (29)

De Braziliaanse middenvelder werd vorige zomer met grote trom binnengehaald, maar Renato Neto (29) trekt na één seizoen alweer de deur achter zich dicht bij KSMK Deinze.

De tweedeklasser hoopte met Neto, samen met onder meer Ronald Vargas en Seth De Witte, op een vruchtbaar eerste seizoen in 1B. Neto, ex- AA Gent, was in het begin ook basisspeler, maar naar het einde van het seizoen toe werd hij veelal invaller en later zelfs tribunezitter. De middenvelder sukkelt al een hele carrière met blessureleed en ook in Deinze bleef dat niet achterwege.

Naast Neto vertrekken ook middenvelder Vic Seurynck en verdediger Niels De Schutter. Viktor Boone, een 23-jarige centrale verdediger, tekende onlangs wel bij.

In het Burgemeester Vandewielestadion is Wim De Decker aan de slag als T1. Met William Dutoit, Siebe Blondelle, Seth De Witte, Dylan De Belder, Ronald Vargas en dus ook Neto werden deze zomer een pak grote namen met ervaring in de Jupiler Pro League binnengehaald. Deinze eindigde uiteindelijk vijfde in 1B.