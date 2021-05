Eindelijk mogen ze (deels) weer open, maar lang niet alle cafés en bistro’s doen dat: “Vanmorgen pas besloten het toch te doen”

Tot vreugde van uitbaters en klanten mochten de horecazaken in ons land zaterdagochtend weer hun terras openen. Uit een rondvraag van het NSZ bleek dat 62 procent van hen dat ook effectief gedaan heeft, ondanks het regenweer. Een van hen is Luc Declerck (55) van Bistro Mathilda in Oostende. “Het wordt elke dag een verrassing of we al dan niet kunnen openen.”