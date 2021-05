Fée was elf jaar toen haar vader haar leven redde van de nazi’s, waardoor ze ontsnapte ze aan de gaskamers waar haar ouders de dood vonden. Rond haar leven is de nieuwe Ketnet-reeks ‘De vlog van Fée’ gebouwd. Dit is het verhaal van de moderne, Vlaamse Anne Frank.

Hoe de soldaten weten dat een Antwerpse gezin zich verschuilt in het Waalse dorpje Petit-Han, zullen we nooit zeker weten. Was het verraad van een buur of van de burgemeester? Was het de drukte door het ...