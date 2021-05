Pretparken in West-Vlaanderen hopen op uitverkocht heropeningsweekend

De West-Vlaamse pretparken hopen op een uitverkocht heropeningsweekend. Dat zeggen verschillende parken dinsdag in de aanloop naar de heropening op 8 mei. Bezoekers moeten op voorhand online tickets kopen voor de parken. Voorlopig zijn onder meer Bellewaerde, Plopsaland en Boudewijnpark nog niet uitverkocht voor het openingsweekend.

De West-Vlaamse pretparken hopen op een uitverkocht heropeningsweekend. Dat zeggen verschillende parken dinsdag in de aanloop naar de heropening op 8 mei. Bezoekers moeten op voorhand online tickets kopen voor de parken. Voorlopig zijn onder meer Bellewaerde, Plopsaland en Boudewijnpark nog niet uitverkocht voor het openingsweekend.

De pretparken zijn in volle voorbereiding voor de heropening op 8 mei. Die heropening gebeurt onder heel wat coronamaatregelen. Zo mag enkel het buitengedeelte van de parken openen en moeten bezoekers vooraf online reserveren. Ook wordt de dagcapaciteit sterk beperkt. Desondanks zijn de meeste parken nog niet uitverkocht.

“We merken dat de interesse groeit maar de eerste twee weekends zijn nog niet uitverkocht. Het valt op dat mensen wat meer afwachten”, zegt marketingdirecteur van Bellewaerde Filip Van Dorpe. Daar ligt de capaciteit dagelijks op 4.000 bezoekers, terwijl er in normale omstandigheden tot 12.000 bezoekers per dag over de vloer komen. “We hopen dat de interesse de komende dagen nog stijgt zodat we de eerste twee weekends toch aan onze capaciteit geraken”, aldus Van Dorpe.

Ook bij Boudewijn Sea Park in Brugge zijn er voorlopig minder reservaties dan verwacht. Daarin speelt het weerbericht volgens het park een grote rol. Boudewijnpark opent alle buitenattracties en ook de zeeleeuwen- en zeehondenvoorstellingen in openlucht vinden opnieuw plaats. “Als het dan regent of stormt, is het natuurlijk moeilijk voor bezoekers om te schuilen. We hopen dat bezoekers de weg weer terugvinden naar ons park”, klinkt het.

Bij Plopsaland ligt het aantal reservaties voor het eerste weekend op zo’n 40 procent. Dat is volgens Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof een normale gang van zaken: “Mensen wachten gewoonlijk het weer af voor ze een ticket kopen voor een pretpark. We verwachten naar het weekend toe meer reservaties. Voor het eerste weekend is het vooral de bedoeling om goed te kijken of alles vlot verloopt en daarna grondig te evalueren.”

Het dierenpark Sea Life in Blankenberge blijft ondanks de versoepelingen van 8 mei toch gesloten. Een groot deel van het park bevindt zich namelijk binnen. “Het is voor ons te moeilijk om enkel het buitengedeelte open te stellen omdat het grootste deel van het park nog steeds binnen is. Wij wachten verdere versoepelingen af”, aldus general manager Michelle Hoeneveld.