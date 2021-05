Duitsers klagen Nederlander aan die enorme goudschat wilde stelen

De Duitse justitie heeft een Nederlander aangeklaagd die in het Duitse Trier een enorme, ook historisch waardevolle goudschat van 18,5 kilo wilde stelen. De 28-jarige verdachte zit in voorarrest. Hij zegt onschuldig te zijn.

De poging tot diefstal uit het Rheinisches Landesmuseum Trier was in oktober 2019. De speurders kwamen de Nederlander op het spoor door DNA op een sporttas die op de plaats delict was achtergelaten. De verdachte zou samen met minstens twee andere personen de ruim 2.600 gouden munten hebben willen stelen. Hij werd eind vorig jaar overgedragen aan Duitsland. Het is nog onduidelijk wie de medeplichtigen zijn.

Bij de oude munten gaat om een van de grootste goudschatten ter wereld uit de Romeinse tijd. De collectie van onschatbare archeologische waarde geldt als het pronkstuk van het museum.

De daders drongen het complex binnen via steigers en een raam. Ze slaagden er echter niet in om de vitrine van gepantserd glas met de gouden munten open te krijgen. Ze ontsnapten zonder buit omdat het alarmsysteem afging en de politie kwam.