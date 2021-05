Mexicaanse brug zakt in op moment dat er metrostel passeert: zeker 23 doden en 70 gewonden

Bij de instorting van een metrobrug in Mexico-Stad zijn intussen al minstens 23 doden geteld. Zeker 70 mensen raakten gewond, enkelen zijn zwaargewond, aldus burgemeester Claudia Sheinbaum. Onder de doden zijn ook kinderen. Het is nog niet duidelijk wat de instorting veroorzaakt heeft. Mogelijk is er minderwaardig materiaal gebruikt bij de bouw van de brug.

Verschillende metrostellen van lijn 12 zijn maandagavond rond 22 uur enkele meters omlaag gestort. De instorting gebeurde dicht bij het metrostation Olivos. Volgens officiële gegevens vervoert de metro in de Mexicaanse hoofdstad dagelijks ongeveer 4,5 miljoen passagiers.

Op het moment van het ongeluk was er nog veel verkeer onderweg in de buurt van de ingestorte brug. Ook in de metro zelf was het nog druk, getuigde een passagier die de crash overleefde. Tientallen brandweerlui en reddingswerkers zoeken naar overlevenden in de massa metaal, puin, kabels en vervormde rails. Volgens de burgemeester moesten de reddingswerkzaamheden onderbroken worden door de onstabiele situatie van de metrotrein.

Foto: REUTERS

Kijklustigen worden uit de buurt gehouden, omdat het risico bestaat dat andere delen van de brug nog instorten. Er is een veiligheidszone ingesteld van een honderdtal meter rond de plaats van het ongeval. Omstanders uitten scherpe kritiek op oud-burgemeester Marcelo Ebrard, die in 2012 de lijn opende. “Dat hij naar hier komt om te zien wat hij hier achtergelaten heeft”, klonk het onder meer. “Hij is de verantwoordelijke.” Ebrard is vandaag Mexicaans minister van Buitenlandse Zaken.

Omwonenden hadden al jaren de schade aan pijlers van het traject van de metrolijn aangeklaagd. Er waren beschuldigingen van corruptie bij de aanleg en in 2014 moest de lijn al opnieuw dicht voor maandenlange herstellingen.

In maart vorig jaar viel er al een dode bij een botsing tussen twee metro’s op dezelfde lijn.