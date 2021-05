Empoli keert na twee jaar terug naar Serie A

Empoli heeft zich dinsdag in de Italiaanse Serie B verzekerd van promotie naar de Serie A. Het won met 4-0 tegen Cosenza en kan niet meer naast de top twee grijpen.

In 2019 was Empoli gedegradeerd naar het tweede niveau in Italië, nu dwingt het voor de zevende keer in de clubgeschiedenis de promotie naar de Serie A af. Met nog maar twee wedstrijden af te werken telt Empoli zeven punten voorsprong op nummer twee Salernitana, en belangrijker: negen punten voorsprong op Lecce en Monza, die de derde plaats delen.

De eerste twee promoveren rechtstreeks. De nummers drie tot acht spelen nog een eindronde om het laatste ticket voor de Serie.