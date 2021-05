Geen platte stoemp, wel de Rolling Stones keihard op: Zaki wil verandering voor nieuwe generatie rusthuisbewoners

De babyboomers komen eraan in de woonzorgcentra, de vrijgevochten generatie die na de oorlog geboren is, nog altijd naar luide muziek van de Rolling Stones luistert en eens iets anders wil eten dan stoemp met worst. Maar onze rusthuizen zijn daar niet aan aangepast. Het wordt dan ook tijd dat men naar de aankomende generatie potentiële rusthuisbewoners luistert, vindt gewezen dj en radio- en tv-figuur Zaki.

In een Facebookpost met als titel ‘luister nu toch eens’, maar ook tijdens lezingen die hij geeft en in het boek ‘Ondeugend ouder worden’ heeft Zaki, ondertussen zelf 76, het over de babyboomers die ouder ...