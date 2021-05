Ze liet zichzelf, familie en zelfs de buren in het geniep al vaccineren, maar wie verlinkte de burgemeester?

De burgemeester van Sint-Truiden heeft zich stiekem voor haar beurt laten vaccineren. Dat blijkt uit gelekte documenten van een vaccinatiecentrum die onze redactie kon inkijken. Veerle Heeren (56) liet ook haar zoon, haar zus die buiten Sint-Truiden woont, enkele kabinetsmedewerkers, vrienden en zelfs haar buren voorsteken. De burgemeester zwijgt over haar vermeende coronaprik maar gaf intussen de politie wel opdracht uit te zoeken wie achter het lek zit.

“Ik zit in de groep van de vijftigplussers. Er zijn nog heel wat mensen die voor mij aan de beurt komen. Persoonlijk denk ik dat het belangrijk is dat we nu eerst de meest kwetsbaren vaccineren. Ik denk ...