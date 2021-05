Invoer van coronapaspoort lijkt zeker: kunnen we dan versoepelen? En wat als je je niet wil laten vaccineren?

Europa lanceert in juli een coronapaspoort: een ticket om plezierreisjes in de zomer zo veilig mogelijk te laten verlopen. Maar het wordt steeds waarschijnlijker dat het paspoort ook in het binnenland gebruikt zal worden om de coronamaatregelen te lossen. Geeft een groene pas je binnenkort toegang tot bepaalde evenementen? En is dat geen discriminatie tegenover mensen die zich niet willen laten vaccineren of testen?