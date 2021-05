Manchester City en Kevin De Bruyne mogen naar finale Champions League na twee doelpunten van Riyad Mahrez tegen PSG

Manchester City trekt voor het eerst naar de finale van de Champions League. De Engelse topclub met Kevin De Bruyne in de rangen versloeg in de halve finales Paris Saint-Germain met 2-0.

De eerste helft van de halve finale van het kampioenenbal leek dinsdagavond gisteren meer op een aflevering van Dancing on Ice. Het had gehageld in Manchester. Alsof de weergoden wilden zeggen: “Het zal bibberen worden vanavond.”

Ook Pep Guardiola had zijn spelers gewaarschuwd. “Er zullen momenten zijn dat we gaan afzien”, zo verkondigde de Catalaan voor de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. City bibberde inderdaad voor rust. Al een eerste keer na vijf minuten. Na een voorzet van Diallo viel de bal op de schouder van City-linksachter Zinchenko. De Nederlandse scheidsrechter Bjorn Kuipers wees naar de stip, maar werd enkele tellen later teruggefloten door de VAR. City haalde opgelucht adem.

City was zichzelf niet

Vier minuten later was het aan de overkant wél prijs. Met een lange bal waarop een gemiddelde spelmaker in de Jupiler Pro League jaloers zou zijn, stuurde doelman Ederson Zinchenko de diepte in. Met een sprint van ruim vijftig meter haastte ook Kevin De Bruyne zich naar de overkant om Zinchenko een aanspeelmogelijkheid te bieden. Zinchenko vond KDB. Het was Parijzenaar Mahrez – ook in de heenwedstrijd al goed voor een goal – die de rebound op het schot van De Bruyne binnen duwde.

Foto: EPA-EFE

Voor PSG bleef de opdracht dezelfde: twee keer scoren om verlengingen uit de brand te slepen. De Parijzenaars bleven de thuisploeg onder druk zetten. City bibberde een aantal keer doordat het vooral zelf met vuur speelde. Nadat Di Maria te makkelijk had mogen voorzetten, kopte Marquinhos op de lat. Even later trapte ook Di Maria zelf maar net naast nadat Bernardo Silva de bal te makkelijk had verloren na een snelle uitworp van Ederson.

City was zichzelf niet. Amper 44 procent balbezit voor rust: dat is bitter weinig voor een ploeg die dit seizoen aan gemiddeld 64 procent zit. Halverwege de eerste helft herstelden de Engelsen het evenwicht wel. Het balbezit was nog steeds voor de bezoekers, maar die slaagden er steeds minder in om de thuisploeg in verlegenheid te brengen.

Dat de angel uit het spel van PSG werd gehaald, was deels de verdienste van Kevin De Bruyne. Een glansrol was er voor rust niet weggelegd voor de Rode Duivel. En toch speelde hij voor rust een belangrijke rol. “De laatste twee jaar is Kevin de belangrijkste spelmaker geweest in de voetbalwereld”, zo vertelde Roberto Martinez vorige week nog. “Hij bepaalt het tempo in élke wedstrijd.”

Opnieuw Mahrez

Dat deed hij ook tegen PSG. Als valse negen liet KDB zich geregeld uitzakken naar de vrije ruimte aan de zijkant. Balletje vragen, balletje bijhouden, de tegenstander wat ergeren, de ploegmaats laten aansluiten en net op het juiste moment afspelen. Ook een laag tempo opleggen, is een kunst.

Ook na rust was het logischerwijs Paris Saint-Germain dat het heft in handen nam. City onderging de match en wachtte op dat ene momentje, die ene klasseflits om de wedstrijd helemaal dood te maken.

PSG bleef zoeken naar het gaatje, maar gaf daardoor aan de overkant zelf steeds meer ruimte weg. Ruimte die je City niet moet geven. Na een goeie counter stuurde De Bruyne Foden met een gemeten pass de diepte in. Het was opnieuw Mahrez die de assist van The Stockport Iniesta aan de tweede paal binnen duwde. Opdracht volbracht.

Foto: AP

Rood voor Di Maria

Na de 2-0 stak frustratie de kop op bij PSG. De Parijzenaars gooiden zelfs hun eigen ruiten in. Na een inworp voor PSG ging een geërgerde Di Maria buiten de lijnen vól op de voet van de nota bene jarige Fernandinho staan. De Argentijn mocht ruimt twintig minuten voor tijd de douches gaan opzoeken.

Na de rode kaart voor Di Mari werd het voor PSG al helemaal een onmogelijke opgave. Van voetballen was intussen nog weinig sprake. Na een nieuw opstootje kregen ook Zinchenko en Verrati van Kuipers een gele kaart onder de neus geduwd. Even later pakte ook De Bruyne, net als in de heenwedstrijd, een gele kaart voor een duwfout. Vijf minuten later mocht KDB gaan rusten. Er wachten de komende weken nóg belangrijke wedstrijden.

Eindelijk grote momenten

De laatste jaren raakte de prijzenkast van De Bruyne bij Manchester City aardig gevuld. Twee titels, een FA Cup, vijf League Cups én twee Supercups? Maar de allermooiste trofee, die met de grote oren, die was er tot nog toe niet bij. Het dichtst was De Bruyne er bij in zijn eerste seizoen bij de Citizens. Toen strandde in de halve finales tegen Real Madrid.

Foto: UEFA via Getty Images

De Rode Duivels – op de laatste twee grote toernooien gestrand in de kwart- en halve finales – werden lang chokers genoemd. Choking betekent in het Engels zoveel als het laten afweten op grote momenten. In het geval van De Bruyne mag die cho- intussen allang worden weggelaten. In Manchester is Kev gewoon king. Met de finale op 29 mei in Istanboel is King Kev nu ook klaar voor het ultieme kroontje.

Als vanavond ook Eden Hazard en Thibaut Courtois zich met Real Madrid ten koste van Chelsea plaatsen voor die finale, hebben we eind mei sowieso te maken met een Belgische winnaar van de Cham­pions League. En dan moet het EK nog komen.