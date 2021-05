Netanyahu slaagt er niet in nieuwe regering te vormen in Israël

De rechts-conservatieve premier van Israël, Benjamin Netanyahu, is er niet in geslaagd een nieuwe regering tot stand te brengen. Zijn mandaat voor het vormen van een coalitie is om middernacht (plaatselijke tijd) verlopen.

President Reuven Rivlin zal nu aan een ander parlementslid vragen om een nieuwe meerderheid te vormen. Verwacht wordt dat oppositielieder Yair Lapid, van de centrumpartij Yesh Atid (Toekomstpartij), woensdag die opdracht zal krijgen. Hij krijgt daarvoor dan 28 dagen de tijd. Als hij niet in zijn opdracht slaagt, moeten nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. In dat geval moeten inwoners van Israël voor de vijfde keer in ruim twee jaar naar de stembus.

De tegenstellingen tussen de politieke partijen in Israël blijken moeilijk te overbruggen. Bovendien heerst wantrouwen tegen Benjamin Netanyahu: de langstzittende premier van het land staat terecht in een corruptieproces. Voorlopig blijft Netanyahu wel aan het hoofd staan van een interim-regering.