Derek Chauvin vraagt nieuw proces na veroordeling voor dood George Floyd

Derek Chauvin, de ex-agent die twee weken geleden schuldig bevonden werd aan moord op George Floyd, heeft een rechter om een nieuw proces gevraagd.

Volgens moties die Chauvins advocaat Eric Nelson indiende bij rechter Peter Cahill, werd zijn cliënt een eerlijk proces ontnomen. Er zouden wangedrag van de aanklagers en jury zijn, rechtsfouten in het proces, en het verdict zou tegen de wet ingaan.

Na een drie weken durend proces, met 45 getuigen, had een twaalfkoppig jury Chauvin op 20 april schuldig bevonden aan alle aanklachten. De veroordeling werd na tal van Black Lives Matter-protesten gevierd als een mijlpaal in de strijd tegen politiegeweld en racisme in de VS. Ook Amerikaans president Joe Biden sprak zijn tevredenheid over het verdict uit.