Luchtaanval op Syrische havenstad Latakia

De havenstad Latakia, in het noordwesten van Syrië, is in de nacht van dinsdag op woensdag getroffen door een luchtaanval. Verschillende delen van de stad werden onder vuur genomen, zo melden de Syrische staatsmedia, die de aanval toeschrijven aan Israël.

Er werd onder meer een opslagplaats voor kunststoffen getroffen, zegt het staatsagentschap Sana. De Syrische luchtafweer werd ook ingezet.

Het is voorlopig onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet geageerd op de berichten over een luchtaanval.