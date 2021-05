Steeds vaker ruzie bij de fiscus over rulings

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) ligt almaar vaker in de clinch met de rulingdienst van de fiscus over belastingakkoorden die zijn gesloten met bedrijven. Dat blijkt volgens De Tijd uit nieuwe cijfers van de rulingdienst.

Vorig jaar waren tussen de rulingdienst en de BBI of andere belastingcontroleurs discussies over twaalf dossiers nog voor de ruling was afgesloten. In 2019 waren er elf discussies, in 2018 vijf en in 2017, 2016 en 2015 telkens één. Nadat een ruling was afgesloten, was er vorig jaar over elf dossiers discussie, tegenover drie in 2019, vijf in 2018 en geen in 2015, 2016 en 2017. In het merendeel van de discussies had de BBI, die de grote belastingfraude viseert, problemen met de rulingdossiers.

Steven Vanden Berghe, de voorzitter van de rulingdienst, benadrukt dat het nochtans uitdrukkelijk de bedoeling was van de rulingwet om rechtszekerheid te scheppen. “Gelukkig kunnen we in veel situaties de belastingcontroleur toch overtuigen dat er niets verkeerd was met onze ruling.”

De topman van de BBI, Jean-François Vandermeulen, relativeert het toenemende aantal discussies. “Vorig jaar heeft de BBI meer dan 1.600 dossiers behandeld. Dat zijn er veel meer dan de elf discussies over rulings. Dat kan onaangenaam zijn voor de betrokken belastingplichtigen, maar men kan moeilijk beweren dat de BBI een klopjacht houdt op rulings. We openen nooit een dossier omdat er een ruling is afgesloten.”