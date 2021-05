Wisselvallige dag met kans op onweer

We krijgen woensdag een wisselvallige dag, met soms opklaringen maar ook buien. Er is ook kans op onweer en hier en daar korrelhagel. In de Ardennen kan er tijdens een stevige bui smeltende sneeuw vallen. Met maxima van 7 tot 12 graden blijft het te fris voor de tijd van het jaar, zo zegt het KMI.

De weersverwachtingen voor woensdag. Foto: KMI

Ook woensdagavond blijft het wisselvallig met buien, eventueel nog met plaatselijk onweer en korrelhagel. Tijdens de nacht wordt het stilaan overwegend droog met wolken en soms brede opklaringen. Het kwik daalt naar waarden tussen 0 en 5 graden.

Donderdag start droog en wisselend bewolkt. In de loop van de dag wordt het betrokken en valt er regen, vooral in het zuiden van het land. Het blijft te fris voor de tijd van het jaar met maxima tussen 7 en 12 graden.

Vrijdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Enkele buien zijn mogelijk. Het blijft fris met maxima tussen 8 en 13 graden. Zaterdag wisselen opklaringen en middelhoge of hoge wolkenvelden elkaar af. In de loop van de dag worden de opklaringen breder. Het blijft in de meeste streken droog en het wordt tussen 15 en 20 graden.