Engelsen vergelijken Kevin De Bruyne met “de beste Tiger Woods”: “Hij zou zelfs een bal op de maan krijgen, als hij wil”

De eerste Champions League-finale van Manchester City is groot nieuws in de Britse kranten.

LEES OOK. Manchester City en Kevin De Bruyne mogen naar finale Champions League na twee doelpunten van Riyad Mahrez tegen PSG

Dubbele doelpuntenmaker Rihad Mahrez kreeg zowaar een dikke 10 van kwaliteitskrant The Guardian, maar Kevin De Bruyne volgde met een knappe 9 op 10. “Hij was stijlvoller dan ooit. De krachtige pieken van de Belg rukten Paris Saint-Germain de hele avond uit elkaar.”

Bij The Times schreven zo een lovend stuk over de Rode Duivel. “De finale van de Champions League is een podium dat geknipt lijkt voor een buitenbeentje als Kevin De Bruyne”, klinkt het. “De maestro liet tegen PSG alweer zien waarom hij de belangrijkste kanshebber is om de trofee van Speler van het Jaar te winnen. Toen De Bruyne vroeg in de wedstrijd een slechte pass gaf, was de enige mogelijke verklaring het grillige weer. Er is een daad van God voor nodig - in de vorm van hagel in mei - om de man te verstoren die waarschijnlijk, als hij er zin in heeft, een voetbal op de maan zou krijgen. Dat lukte De Bruyne dinsdag niet, maar er was zeker iets dat niet van deze wereld was voor Man City-fans toen hun Belgische held na 63 minuten een perfecte pass doorstak naar Phil Foden. Het was een van die ballen wanneer hij preciezer is dan de beste Tiger Woods.”

Foto: EPA-EFE

LEES OOK. Kevin De Bruyne en Manchester City-spelers vieren als dolle mannen in kleedkamer: “It’s Friday theeeeeen!”

De Evenening Standard zag dat De Bruyne “een bedreiging” was elke keer wanneer onze landgenoot de bal aan de voet had. De krant gaf de Rode Duivel dan ook een 8 op10. “Hij trok PSG-verdedigers aan waar hij ook heen ging en creëerde zo veel ruimte voor anderen.”

Ook in Spanje keken ze naar de halve finales in het kampioenenbal. Bij Marca noemden ze De Bruyne zelfs het “kryptonite” (dat mineraal waar Superman niet tegen kan, red.) van PSG.