De felicitaties die misschien wel het meest deugd doen: Romelu Lukaku krijgt “respect” van jeugdheld Didier Drogba

Romelu Lukaku beleeft hoogstwaarschijnlijk een van de leukste weken uit zijn leven. ‘Big Rom’ sleepte met Inter de Italiaanse titel in de wacht en wordt zowat overal geprezen.

“Lukaku was niet alleen belangrijk met een berg doelpunten en assists”, schreef La Gazzetta dello Sport onder andere. “Het was zijn diepgang, moed, vrijgevigheid, leiderschap, tactisch gevoel… Vier keer stond hij niet in de basis. Het gevolg: een nederlaag tegen Sampdoria en draws tegen Parma en Atalanta. Dat is geen toeval. Het grote geluk van Conte was dat hij altijd kon rekenen op zijn targetman, in tegenstelling tot andere clubs.”

Lukaku zelf bedankte trainer Antonio Conte en enkele iconen die hij doorheen zijn carrière tegen het lijf liep. “Ik wist altijd al dat me echt zou verbeteren als ik Manchester United zou verlaten voor een team van Conte. Hij heeft me duidelijk gezegd: Als je niet hard traint, dan speel je niet. Het is cruciaal om tijdens je carrière mensen tegen te komen die oprecht zijn. Zoals ook Samuel Eto’o, Didier Drogba, Thierry Henry...”

Vooral Drogba heeft Lukaku altijd genoemd als het over jeugdhelden en voorbeelden gaat. Op een bepaald moment werd de Rode Duivels zelfs de ‘nieuwe Drogba genoemd, toen hij bij Chelsea speelde. Het moet dan ook ongelooflijk deugd gedaan hebben toen de Ivoriaan een lovende tweet de wereld instuurde. “Geef deze man het respect dat hij verdient”, aldus Drogba. “Een kampioen! Gefeliciteerd, mijn broeder.”