In Mérignac, in het zuidwesten van Frankrijk, is een 31-jarige vrouw in brand gestoken door haar 44-jarige partner en overleden. Dat is woensdag vernomen bij de politie.

De feiten speelden zich dinsdagavond af op straat. De man schoot zijn partner – een moeder van drie kinderen – eerst in de benen, waardoor ze in elkaar zakte. Vervolgens overgoot hij haar met benzine en stak hij haar in brand. De politie pakte de man op.