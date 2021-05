Hier is tirade van Ruud Vormer klein bier tegen: KV Oostende-spelers schelden elkaar de huid vol in kleedkamer

Het ging er heftig aan toe in de meest recente aflevering van ‘Kustboys’, de documentaire over het seizoen van KV Oostende op Play Sports. Jack Hendry en Ari Freyr Skulason, die intussen naar Zweden is vertrokken, schelden elkaar de huid vol nadat KVO punten liet liggen tegen Standard (2-2). De Rouches kwamen toen in de 94ste minuut langszij. De tirade van Ruud Vormer tijdens Club Brugge - Anderlecht is er niets tegen.