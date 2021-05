Voormalig Iers international Alan McLoughlin (54) overleden aan kanker

Voormalig Iers voetbalinternational Alan McLoughlin is op 54-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Ierse voetbalbond FAI bekendgemaakt. Bij McLoughlin was enkele maanden geleden voor de tweede keer kanker geconstateerd.

De in Manchester geboren McLoughlin kwam tot ruim veertig interlands, veel daarvan onder bondscoach Jack Charlton. Het belangrijkste moment in zijn loopbaan was wellicht de gelijkmaker in het beladen WK-kwalificatieduel in en tegen Noord-Ierland. Door de 1-1 plaatsten de Ieren zich voor het WK van 1994 in de Verenigde Staten.

McLoughlin kwam in Engeland onder meer uit voor Portsmouth, Swindon Town en Southampton. In 2003 beëindigde hij zijn voetballoopbaan. “Alan zal altijd worden herinnerd als de maker van dat doelpunt in Belfast, een goal die het hele land deed dansen”, zei FAI-voorzitter Gerry McAnaney over de Ierse voetballer van het jaar van 1996.