Man loopt ernstige brandwonden op bij brand in Moeskroen

Woensdagmorgen is een brand uitgebroken in een appartementsgebouw in Herseaux, een deelgemeente van Moeskroen. Een van de twee bewoners liep ernstige brandwonden op en werd bewusteloos naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek overgebracht. De oorzaak van de brand is voorlopig onbekend.

De Waalse reddingsdiensten werden woensdagochtend rond 7.40 uur gealarmeerd omdat er brand was uitgebroken in een flatgebouw in Herseaux. Twee brandweerwagens, een ladderwagen, een tankwagen, een ziekenwagen en een commandowagen werden naar de plaats van de brand gestuurd.

“De brand was ontstaan in een duplexwoning, onder het dak. Twee mensen zaten vast in hun respectievelijke huizen,” verklaarde luitenant Philippe Verhaeghe, die de interventie leidde. “Op de eerste verdieping vonden we een bedwelmd persoon, een man, wiens medische parameters stabiel bleken te zijn. Op de zolderwoning lag een man van rond de vijftig, wiens lichaam voor 25 procent verbrand was. Hij had brandwonden op zijn benen, armen en handen en werd overgebracht naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek”, aldus de luitenant.

De woningen naast het appartement werden niet getroffen door het vuur. Om 09.00 uur was de brandweer nog steeds ter plaatse en bezig met de ontruiming van het gebouw. Het appartement is niet meer bewoonbaar door brand-, rook- en waterschade. De oorzaak van de brand is op dit moment onbekend.