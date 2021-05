Het niet zo succesvolle ‘broertje’ van Man City-doelman Ederson: keeper blundert bij uittrap en incasseert pijnlijk doelpunt

Manchester City-doelman Ederson pakte dinsdag in de halve finales van de Champions League tegen PSG uit met een fenomenale uittrap, waarmee hij de 1-0 inleidde. De Portugees werd geprezen om zijn traptechniek en visie. Maar het kan ook anders. Dat bewees Mihai Aioani, de 21-jarige doelman van Chindia Targoviste.

In de wedstrijd tegen Gaz Metan ging de Roemeen volledig de mist in bij een uittrap. Daardoor kon spits Ricardo Valente wel heel gemakkelijk de 1-1 scoren, wat meteen ook de eindstand was in de degradatiepoule van de Roemeense Liga I. Gelukkig gaat Chindia nog wel aan kop.