In Niger hebben jihadisten volgens het leger dinsdag minstens 30 soldaten en 4 burgers gedood. Zowat 200 zwaarbewapende militanten vielen het drop Intoussane en een nabijgelegen militaire post aan, zei een legerwoordvoerder.

In de Sahel zijn meerdere gewapende groeperingen actief. Sommige daarvan hebben banden met terreurgroepen Al Qaida of Islamitische Staat. In Niger plegen ze regelmatig aanslagen, vooral in de regio’s die aan Mali grenzen.