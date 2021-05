Arbeider ernstig verbrand bij ongeval in zinkbedrijf in Houthalen-Helchteren

Houthalen-Helchteren -

Een arbeider is woensdagochtend rond 06.45 uur ernstig verbrand geraakt bij een ongeval in het zinkbedrijf Zinq op het industrieterrein Centrum-Zuid in Houthalen-Helchteren. Een tweede werknemer, die het slachtoffer te hulp schoot, liep lichte letsels op.