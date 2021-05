Na grootschalige cyberaanval op overheid: zijn we dan niet genoeg beschermd?

België doet het de laatste jaren qua cyberveiligheid dan wel beter, maar in vergelijking met grote landen zoals Duitsland en Frankrijk investeren we er nog altijd veel te weinig in. Dat zegt professor en beveiligingsexpert Bart Preneel (KU Leuven) na de grote cyberaanval van dinsdag. Bij het Centre for Cyber Security Belgium (CCB) ontkennen ze: “Wij zijn subtop of zelfs top in vergelijking met veel landen”.