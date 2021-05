N-VA wil immuniteit asbestbedrijven aanpakken

N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel legt de immuniteit van asbestbedrijven opnieuw op tafel. Die maakt het onmogelijk voor slachtoffers om een rechtszaak aan te spannen als ze gebruikmaken van het asbestfonds.

Het voorbije jaar kregen 75 extra asbestslachtoffers steun van de overheid, kregen 292 mesothelioomslachtoffers een extra toelage van 10.000 euro en ontvingen 70 nabestaanden een vergoeding van 1.000 euro voor de begrafeniskosten. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA) opvroeg. Van Peel was in 2019 zelf de drijvende kracht achter een wet die steun voor asbestslachtoffers heeft uitgebreid. Sindsdien worden ook long- en strottenhoofdkanker als gevolg van een blootstelling aan asbest erkend en werd de verjaringstermijn om een klacht in te dienen verlengd.

Nog lacunes in wet

De N-VA-ondervoorzitster noemt het “goede stappen vooruit”, maar wijst nog altijd op lacunes in de wet. “Het blijft voor de slachtoffers onmogelijk om naar de rechtbank te stappen als ze gebruikmaken van het asbestfonds”, zegt ze. “Daarom leg ik het opheffen van de immuniteit van de asbestbedrijven opnieuw op tafel.” Door de huidige wet blijven die buiten schot: wie als slachtoffer gebruikmaakt van tegemoetkomingen, ziet automatisch af van het recht om gerechtelijke procedures te starten. “Slachtoffers en nabestaanden hebben het recht om behalve een vergoeding ook hun moreel recht te halen voor een rechtbank”, vindt Van Peel. “Het is niet aan een wetgever om dat te verbieden.”

Sinds 2007, toen het asbestfonds werd opgericht, werden al 3.652 personen erkend als asbestslachtoffer.