Zes maanden geleden verdwenen, nu weer opgedoken: Amerikaanse vrouw overleefde half jaar op dieet van mos en gras

Een Amerikaanse vrouw die zes maanden geleden was verdwenen in een ravijn in de staat Utah, is levend teruggevonden. Ze overleefde al die tijd in een tentje dat ze gevonden had, en op een dieet van mos en gras.

De 47-jarige vrouw uit Utah, wiens naam niet vrijgegeven is door de lokale autoriteiten, werd al op 25 november 2020 als vermist opgegeven. Een parkwachter had haar achtergelaten auto gevonden op een parkeerterrein aan de Spanish Fork Canyon en wilde haar waarschuwen dat het park gesloten zou worden, maar niemand kon haar bereiken. Een speurtocht kon de vrouw niet toentertijd niet terugvinden. De vrouw had geen familie, maar volgens collega’s op haar werk kampte de vrouw met geestelijke gezondheidsproblemen.

Zondag kwam er een doorbraak in de zaak, nadat een vzw een nieuwe speuractie op touwen zetten. Die leverde wel resultaat op: een vrijwilliger stootte op de vrouw, die blijkbaar al die tijd had overleefd in een tent die ze had gevonden in het park.

Volgens de lokale politie was de vrouw “verzwakt en had ze aanzienlijk veel gewicht verloren, maar had ze zich opvallend vindingrijk getoond.” Blijkbaar had de vrouw een kleine hoeveelheid eten bij toen ze verdween, maar had ze daarna geleefd op een dieet van gras en mos, en op water van een nabijgelegen rivier. De vrouw had naar eigen ook eten gekregen van toevallige voorbijgangers. “We zijn er nu dan ook van overtuigd dat ze zelf besloot om in het gebied te blijven. Veel mensen zouden er niet voor kiezen om te leven in dezelfde omstandigheden, maar ze deed niets onwettelijk.”

Foto: Utah County Sheriff’s Office