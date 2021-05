Heeft u Mathilde gezien? Politie zoekt naar 18-jarig slechtziend meisje dat verdween in Ukkel

Brussel / Ukkel - In Brussel is sinds dinsdagavond een 18-jarig meisje vermist. Het gaat om een slechtziend meisje dat ook beenbeugels draagt en zich moeizaam beweegt. Dat melden Child Focus en het Brusselse parket, die een opsporingsbericht hebben verspreid.

Mathilde Rousseaux (18) verliet dinsdag rond 16 uur het Koninklijk Instituut voor Doven en Blinden aan de Waterloosesteenweg in Ukkel, maar sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Het meisje is slechtziend en draagt een bril met donkere glazen. Ze is ongeveer 1,55 meter groot, normaal gebouwd, en heeft bruine ogen en lang geblondeerd haar met donkere wortels. Ze beweegt zich moeizaam, draagt beenbeugels die achteraan lichtgrijs zijn, en een zwarte spalk aan haar linkerarm. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een zwarte broek, een wit vest, en een blauwe jas van het merk Decathlon. Ze heeft een kaki rugzak met een ster en zwarte tas met een computer bij zich.

Hebt u haar gezien, of weet u waar ze verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30.300, of via Child Focus op het nummer 116 000. U kunt ook mailen, naar het adres opsporingen@police.belgium.eu.

Aan Mathilde zelf wordt gevraagd om contact op te nemen met haar familie, om hen gerust te stellen.